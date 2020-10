Comunicado do Business Wire :MedPass

Com forte crescimento projetado para o mercado de aplicativos de tecnologia de saúde, a MedPass - criada por um brasileiro - conquista sólida posição de liderança nesse espaço ao obter importante impulso de investidores e clientes.

A MedPass, direcionada atualmente ao mercado de funcionários corporativos, anunciou hoje a versão 4.0 de sua plataforma de tecnologia de saúde com importantes melhorias e relata forte respaldo adicional de investidores: depois de ter assegurado US$ 8 milhões em capital semente desde 2016, a empresa obteve agora compromissos de investidores para outra rodada de US$ 6 milhões que financiará seu crescimento contínuo.

Altamente fragmentado, o mercado brasileiro de startups de saúde possui mais de 500 empresas registradas na Crunchbase, mas somente 30 delas receberam mais de US$ 1 milhão em capital semente, e meras 10 empresas obtiveram financiamento superior a US$ 5 milhões, grupo seleto integrado pela MedPass.

Apresentação da plataforma de tecnologia de saúde MedPass

Estão entre os recursos exclusivos da plataforma MedPass versão 4.0 "Ben", um assistente virtual equipado com mais de 120 algoritmos médicos aplicados individualmente ao perfil de risco e prontuários médicos do usuário, o que permite triagem específica e apoio médico significativo.

Os funcionários dos clientes da MedPass começam a usar a plataforma MedPass realizando, no próprio aplicativo MedPass, avaliações digitais de seus estados de saúde, hábitos e comportamentos. Os resultados obtidos geram painéis gerenciais atualizados por meio de prontuários médicos digitais integrados que incluem avaliações de qualidade de vida e saúde, e essas informações orientam os clientes em suas políticas de gestão de quadro de funcionários. Também foram criados recursos de mensagem para possibilitar que as equipes de RH dos clientes transmitam importantes comunicados a funcionários específicos ou a toda a empresa.

A MedPass se concentra em engajar seus usuários orientando-os e monitorando-os pelo aplicativo e por seu próprio "Centro de Saúde", onde médicos e enfermeiros interagem sete dias por semana por meio de chat e vídeo, permitindo marcar consultas com médicos especializados nos casos aconselháveis. Profissionais de saúde podem acessar prontuários médicos digitais dos funcionários dos clientes pela plataforma MedPass e receitar medicamentos e exames laboratoriais, com a possibilidade extra de desconto em uma rede credenciada.

MedPass versão 4.0: "urgência adicional" para a plataforma na era da Covid-19

"A necessidade da tecnologia exclusiva da MedPass já tinha se tornado inegável antes da Covid-19", declarou Hans Apostel, cofundador da MedPass. "Mas com o surto da pandemia, o monitoramento frequente de saúde adquire urgência adicional, e a MedPass supre essa necessidade."

