Turquia voltará a enviar navio polêmico ao Mediterrâneo oriental

O navio de prospecção turco Oruc Reis voltará ao Mediterrâneo oriental de 12 a 20 de outubro, na mesma região em que esteve em agosto e setembro e que gerou forte atrito com a Grécia, anunciou neste domingo a Marinha turca.

O navio fará trabalhos na região, incluindo o sul da ilha grega de Kastellorizo, segundo mensagem enviada pelo sistema marítimo de alerta Navtex.

Turquia e Grécia, ambas membros da Otan, viveram meses de tensão após o envio pelos turcos, de 10 de agosto a meados de setembro, deste navio, escoltado por embarcações de guerra, para realizar prospecções na costa da ilha grega, situada a 2 km da Turquia, em uma zona potencialmente rica em gás natural.

A descoberta de importantes jazidas de gás nos últimos anos agravou a antiga disputa entre Grécia e Turquia envolvendo suas fronteiras marítimas. Os gregos alegam que as águas em torno de Kastellorizo lhes pertencem, do que discorda o presidente turco, Recep Erdogan.

Ancara enviou o Oruc Reis e navios de guerra às águas disputadas em 10 de agosto e prorrogou a missão, ignorando repetidos chamados feitos por Grécia e União Europeia (UE) para que suspendesse a exploração.

No começo do mês, a UE ameaçou impor sanções à Turquia se autoridades do país não suspendessem o que o bloco considera uma prospecção ilegal naquelas águas, reivindicadas por Chipre e Grécia.