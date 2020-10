O mistério da baixa mortalidade por coronavírus na Índia

A Índia ultrapassou, neste domingo (11), sete milhões de casos de coronavírus e é o segundo país mais contaminado depois dos Estados Unidos, mas tem proporcionalmente menos mortes do que outras nações.

Esses dados surpreendem os especialistas e a AFP analisou algumas de suas perguntas e hipóteses.

- Quais são os números? -

A Índia registrou 7,05 milhões de casos e mais de 108.000 mortes por covid-19 desde a primeira vítima fatal por esta causa em meados de março.

Por ser o segundo país mais populoso do mundo, com 1,3 bilhão de habitantes, é o que apresenta o menor número de óbitos por 100 casos confirmados - apenas 1,5% - entre as 20 nações mais afetadas pela doença, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

A taxa de mortes por coronavírus na Índia é de 7,73 por 100.000 habitantes, enquanto nos Estados Unidos é de 64,74.

- População mais jovem -

A Índia tem uma população jovem com idade média de 28,4 anos, de acordo com o relatório da ONU sobre a população mundial.

Especialistas acreditam que pessoas mais velhas, mais propensas a ter diabetes ou hipertensão, têm maior probabilidade de morrer de coronavírus.

- Demora e confinamento estrito -

De acordo com o governo indiano, o primeiro caso de covid-19 foi detectado em 30 de janeiro e em março o país ultrapassou 100 infecções.

Naquele momento, a pandemia se espalhava por toda a Europa, com - por exemplo - 24.000 casos e 2.000 mortes na Itália.

A Índia teve tempo de se preparar para a chegada da pandemia e seus médicos para aprender com a experiência de outros países.

O primeiro-ministro Narendra Modi decretou confinamento nacional em 25 de março.

- Imunidade natural -

O virologista Jacob John e outros especialistas explicaram à AFP que outras doenças infecciosas, como a dengue, podem ter fornecido à população certo grau de anticorpos que a protege do coronavírus.

Há quem considere possível que a explosão de outros tipos menos potentes de coronavírus tenha conferido à população certa imunidade cruzada.

- Subestimação -

Nem todas as mortes e suas causas são contabilizadas na Índia, especialmente nas áreas rurais, onde vive 70% da população.

Na pandemia, esse fenômeno se acentuou em várias cidades em que os relatórios fornecidos pelos municípios não correspondem aos de cemitérios e crematórios. Há quem acuse alguns estados de disfarçar as mortes por covid-19 como mortes por outras doenças.

"Apenas uma em cada cinco mortes é registrada com uma causa específica", disse à AFP Hemant Shewade, especialista em saúde pública de Bangalore.

"Estudos do governo com testes sorológicos mostram que o número de infectados é dez vezes maior do que os números oficiais", acrescenta.

- Mais precisão -

De acordo com especialistas, aumentar o número de exames e melhorar o registro de óbitos e autópsias de suspeitas de serem vítimas da doença poderia alcançar maior precisão.

O município de Bombaim, a cidade indiana mais atingida pela pandemia, constatou que entre março e julho o número de mortes foi 13.000 maior do que no mesmo período do ano passado. Mas apenas metade dessa sobretaxa foi atribuída à covid-19, disse o The Indian Express.