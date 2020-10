Chefe do programa nuclear do Irã testou positivo para o coronavírus

O chefe do programa nuclear do Irã, Ali Akbar Salehi, testou positivo para a covid-19, anunciou neste domingo a agência oficial iraniana Irna, em um país que já superou meio milhão de casos.

Diretor da Organização Iraniana de Energia Atômica, Salehi, que é membro do governo no cargo de vice-presidente, testou positivo para SARS-CoV-2 em 3 de outubro, afirmou a agência.

Sábado, Mohammad Bagher Nobakht, outro vice-presidente encarregado do planejamento e orçamento, anunciou em sua conta no Twitter que estava "sob observação" médica depois de ter contraído a doença.

Segundo a Irna, o estado de saúde de Salehi e Nobakht é "bom".

O novo coronavírus deixou 251 novos mortos entre sábado e domingo no Irã, o que constitui um recorde de mortalidade diária.

Com 3.822 novos casos em 24 horas, o número de contagiados desde o inicio da pandemia no Irã em fevereiro supera agora os 500.000 casos, indicou Sima Sadat Lari, porta-voz do Ministério da Saúde.

No total, a pandemia já fez 28.544 mortos de 500.075 contagiados no Irã, o país mais afetado do Oriente Médio.

Para conter a propagação do vírus, as autoridades anunciaram no sábado multas aos habitantes de Teerã que não respeitarem as medidas sanitárias, sobretudo a obrigatoriedade do uso de máscara fora de casa.

Segundo o presidente Hassan Rohani, esta medida poderá ser estendida a outras cidades em função da evolução da situação sanitária.