Portugal, Holanda e Rússia registram novos recordes diários de casos de covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) de Portugal anunciou neste sábado (10) um novo recorde diário de casos de covid-19, com 1.646 casos sendo detectados nas últimas 24 horas. É o maior número desde o início da pandemia, em março. Ao todo, Portugal já registrou 85.574 casos da doença e 2.067 mortes (cinco entre sexta-feira e hoje).



Recorde de casos diários também na Holanda, com 6.504 novos doentes contabilizados entre ontem e hoje, superando o recorde anterior, estabelecido na sexta. Amsterdã (630), Roterdã (391) e Utrecht (221) são as cidades com mais casos nesta atualização. O país registra 168.280 casos totais de covid-19, com 6.567 óbitos (24 nas últimas 24 horas).



A Rússia viu 12.846 novos casos de covid-19 serem detectados entre sexta-feira e sábado, novo recorde diário desde o início da pandemia no país. No total são 1.285.084 infectados e 22.454 mortes, sendo 197 contabilizadas no boletim de atualização deste sábado.



Na Índia, a situação da pandemia do novo coronavírus também continua descontrolada. O governo anunciou que 73.272 novos casos da doença foram contabilizados nas últimas 24 horas, elevando o total no país para 6.985.462 e mantendo média de 70 mil novos casos por dia em outubro. Além disso, foram 926 novos óbitos entre sexta e hoje, 107.538 mortes no total. Autoridades de saúde locais se preocupam com festivais religiosos marcados para o fim de outubro e novembro, que podem gerar maior aglomeração nas ruas.



A última atualização no levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins aponta que o mundo se aproxima dos 40 milhões de casos de covid-19, com 39.951.286. Estados Unidos (7.669.441) vem em primeiro, seguido de Índia (6.985.462), Brasil (5.055.888), Rússia (1.285.084) e Colômbia (894.300). São 1.069.194 mortes ao todo no planeta. (Com agências internacionais)