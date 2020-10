Sete mortos em inundações no Vietnã e Camboja

Pelo menos cinco pessoas morreram no Vietnã e outras duas no Camboja em enchentes que inundaram milhares de casas e provocaram evacuações em massa em vários vilarejos.

Nas províncias cambojanas de Pursat, Battambang e Pailín, centenas de famílias foram obrigadas a deixar suas casas pelas enchentes provocadas por fortes chuvas que atingem a região.

"Um menino de dois anos e um homem de 57 morreram afogados", disse à AFP Seak Vichet, porta-voz do comitê nacional encarregado da gestão de desastres.

As autoridades ainda não sabem com clareza a magnitude dos danos ou o número de pessoas afetadas, enquanto a situação deve piorar no domingo.

Em Battambang, soldados e policiais resgataram idosos e crianças que estavam agarrados a pneus na água.

No centro do Vietnã, onde mais de um metro de chuva caiu nos últimos dias, cinco pessoas morreram e oito desapareceram. Mais de 33.000 casas foram inundadas e mais de 26.000 pessoas tiveram que ser evacuadas, de acordo com o comitê nacional responsável pela gestão de desastres.

A estrada nacional que liga o norte ao sul do país também foi inundada e voos locais foram cancelados, segundo a imprensa.

Na Tailândia, estradas foram transformadas em rios e cerca de 200 casas foram inundadas na província de Nakhon Ratchasima.

De acordo com o governador da província de Vichien Chantaranotai, o distrito de Pak Chong é o mais afetado, com um total de 8.000 famílias e 12.000 habitantes afetados.

"A profundidade da água é de três metros em alguns lugares", disse ele a repórteres.

No Laos, as inundações danificaram aldeias e campos de arroz ao longo dos rios Xepon e Xe Bang Hieng na província de Savannakhet.