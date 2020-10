Pelosi diz que nova proposta de pacote é 'um passo para frente e dois para trás'

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou neste sábado que a nova proposta enviada pela Casa Branca nas negociações do pacote de estímulos fiscais é "um passo para frente e dois para trás".



Em carta enviada a outros deputados do Partido Democrata, Pelosi criticou Donald Trump. "Quando o presidente fala sobre querer um pacote de ajuda maior, sua proposta na realidade diz que ele quer mais dinheiro em suas mãos para que possa distribuir como queira", falou a líder da Câmara.



Pelosi disse que apesar do governo ter cedido em algumas das exigências dos democratas, ainda há divergências entre os dois lados sobre diversas prioridades e está esperando uma continuidade nas negociações. "Tenho esperança que as conversas de ontem nos deixaram mais perto de um acordo para o pacote que vai ajudar as famílias americanas a atravessar essa crise sanitária e econômica."



Ontem, a presidente da Câmara dos Representantes e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, conversaram sobre o pacote por "pouco mais de 30 minutos", de acordo com Drew Hammill, um porta-voz da democrata. Os dois voltaram a negociar após Trump mudar de ideia e resolver apoiar um acordo, depois de ter suspendido as tratativas no início da semana.