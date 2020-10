Polícia russa prende manifestantes que apoiavam governador preso

A polícia russa prendeu, neste sábado (10), cerca de 25 pessoas que manisfestavam na localidade de Khabarovsk, no extremo oriente do país, em protesto pela prisão do governador da região, em uma incomum expressão de oposição ao Kremlin.

Os manifestantes haviam se reunido na cidade, mais de 6.000 km a leste de Moscou, pela 92ª vez, em apoio ao governador Serguei Furgal.

Segundo, alguns observadores esses protestos populares poderiam ser indicador de um crescente descontentamento político e social russo.

Furgal foi eleito governador em 2018, depois de vencer nas urnas seu rival, que ocupava o cargo e era candidato do partido governamental do Kremlin.

"A polícia anti-protestos deteve 25 pessoas: 20 homens e 5 mulheres", explicou o porta-voz da prefeitura, Ruslan Sokolov.

Os manifestantes tinham instalados tendas de campanha, bandeiras e alto falantes em uma praça diante da sede da administração regional para expressar seu apoio ao governador, informou a agência de notícias RIA Novosti.

A polícia utilizou cassetetes para dispersar os manifestantes, e um homem foi levado inconsciente a uma van das forças de segurança, enquanto uma mulher deitada no chão estava desmaiada, apontou a RIA Novosti.

Dois jornalistas e o chefe do escritório local do opositor Alexei Navalny (atualmente na Alemanha recuperando-se de uma tentativa de envenenamento) foram presos, informou OVD Info, um grupo que reporta sobre os protestos políticos e as prisões em todo o país.

A polícia não emitiu nenhum comunicado.

Os protestos a favor do governador começaram em julho, quando Furgal, cuja a profissão oficial é médico, foi preso acusado de ter ordenado dois assassinatos uma década antes.