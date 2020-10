Ex-presidente da Colômbia Álvaro Uribe tem prisão domiciliar revogada

O ex-presidente da Colômbia Álvaro Uribe teve sua prisão domiciliar revogada neste sábado após uma juíza da capital Bogotá concordar com o pedido dos advogados do mandatário de que como ele está somente sob investigação por possíveis crimes de intimidação de testemunhas, ainda não sendo processado, deveria aguardar em liberdade.



A Suprema Corte da Colômbia havia decretado a prisão domiciliar de Uribe em agosto, alegando que o ex-presidente entre 2002 e 2010, por ocupar cargo de senador vitalício, tinha influência e meios para possivelmente interferir na investigação de que teria forçado ex-líderes de unidades paramilitares colombianas a não deporem contra ele.



No mês passado, Uribe renunciou ao cargo de senador, em uma manobra para que o caso fosse transferido da Suprema Corte para a instância ordinária, o que resultou na decisão favorável ao ex-presidente neste sábado.