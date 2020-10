Grupo acusado de ajudar ativistas pró-democracia é preso em Hong Kong

A polícia de Hong Kong prendeu neste sábado (10) nove pessoas acusadas de terem ajudado doze ativistas pró-democracia que tentavam fugir em um barco para Taiwan, e que estão presos há quase duas semanas na China continental.

Algumas dessas nove pessoas já haviam sido presas no passado por terem participado dos protestos que sacudiram a cidade em 2019, e todas foram detidas por "assistência a infratores".

Um porta-voz da polícia explicou aos jornalistas que os presos "possuem o barco" em que os ativistas tentaram fugir, e que forneceram "ajuda financeira, um alojamento antes da viagem, e um transporte para o cais" e que também os ajudariam quando chegassem a Taiwan.

A Guarda Costeira prendeu em 23 de agosto 12 ativistas que tentavam chegar a Taiwan a bordo de uma embarcação.

Nos últimos tempos, e com a intensificação da repressão na antiga colônia britânica por parte da China, Taiwan tem se tornado um refúgio para os hongkoneses que desejam fugir, muitos sendo investigados por atividades relacionadas com as manifestações do ano passado.

A China afirma que o grupo de doze fugitivos foi preso por tentar cruzar a fronteira ilegalmente, mas existem suspeitas de que na realidade estariam sendo processados por crimes contra a segurança nacional, que podem levá-los a serem condenados a prisão perpétua ou pena de morte.