EUA e Reino Unido discutem retomada de voos entre Nova York e Londres

Autoridades dos Estados Unidos e Reino Unido estão negociando uma redução nas restrições de viagens entre Nova York e Londres, com menor tempo de quarentena obrigatória, em meio a um conhecimento maior da covid-19 e também por conta do acesso mais fácil de exames para detecção da doença. Segundo fontes ouvidas pela Dow Jones Newswires, a ideia é chegar um consenso até as festas de fim de ano.



Atualmente, cidadãos americanos viajando para o Reino Unido precisam realizar isolamento de 14 dias e não podem viajar para a maior parte dos países da União Europeia. Já os EUA barram entradas de pessoas vindas do Reino Unido e da Europa a não ser que sejam cidadãos americanos ou tenham visto de residência permanente.



Uma das exigências para que o plano seja implementado são exames de covid-19 realizados tanto na saída quanto na entrada dos países, em uma tentativa de mostrar que viagens intercontinentais podem ser seguras para retomar o tráfego aéreo internacional, ainda muito afetado pela pandemia.



Apesar de o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca ter aprovado o plano, a dificuldade continua sendo o número ainda elevado de casos do novo coronavírus nos Estados Unidos, causando temores que um maior fluxo de norte-americanos indo para o Reino Unido possa causar um aumento da doença no país.