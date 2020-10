Egito ratifica acordo com Grécia para exploração de recursos no Mediterrâneo

O presidente do Egito, Abdel-Fattah el-Sissi, ratificou neste sábado um acordo marítimo com a Grécia que define fronteiras no Mar Mediterrâneo e cria uma zona de direitos econômicos exclusiva para a exploração de gás e petróleo na região.



O pacto, assinado há mais de dois meses pelos dois países, é uma resposta ao polêmico acordo assinado entre Turquia e Líbia, não reconhecido por Egito, Grécia e Chipre, também estabelecendo termos para a exploração de recursos naturais no Mediterrâneo.



À época da assinatura do acordo entre Egito e Grécia, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, chamou a proposta de "inútil" e que vai fazer valer o pacto estabelecido com o governo líbio.