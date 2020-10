Armênia e Azerbaijão assinam cessar-fogo em disputa por Nagorno-Karabakh

A Armênia e o Azerbaijão assinaram neste sábado um cessar-fogo na disputa pela província de Nagorno-Karabakh, localizado em território azerbaijano, mas com governo autônomo e população majoritariamente armênia. O acordo, mediado pela Rússia, coloca um fim temporário às hostilidades que começaram em setembro, a pior escalada no conflito local dos últimos 25 anos e deixou centenas de mortos.



As negociações aconteceram em Moscou na sexta-feira, 9, e o ministro das relações exteriores russo, Sergey Lavrov, se comprometeu a continuar as conversas junto com Estados Unidos e França para um fim definitivo ao conflito.



Apesar disso, representantes diplomáticos dos dois países já acusaram um ao outro de continuar com os ataques e pediram que o acordo seja respeitado, com planos de troca de prisioneiros e resgate de corpos de militares feridos no conflito.