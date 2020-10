Presidente de Taiwan pede retomada do diálogo pacífico com o governo chinês

Nas comemorações do Dia Nacional de Taiwan, que celebra o início da revolução que derrubou a dinastia Ming na China em 1911, a presidente do país, Tsai Ing-wen, afirmou que tem esperanças de menores tensões com o governo de Pequim e espera que o presidente Xi Jinping altere sua posição em relação ao território.



"Com países na região e ao redor do mundo agora preocupados com a expansão da hegemonia da China, esperamos que seja o início de uma mudança genuína, disse Tsai, em referência a discurso de Xi na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), onde o governante disse que o país não tem interesse em estabelecer uma esfera de influência.



"Se Pequim ouvir a voz de Taiwan, mudar a maneira como trata as relações entre os dois países, e facilitar uma reconciliação em negociações pacíficas, tenho certeza que as tensões regionais serão resolvidas", disse a presidente taiwanesa no seu discurso.



O governo da China continental trata Taiwan como uma província rebelde, com o Partido Comunista chinês tendo como doutrina a chamada "Política de Uma China", pregando unidade territorial e anexação à força, se necessário. Pequim rompeu relações com o governo de Taiwan após a eleição de Tsai para a presidência, em 2016, e desde então as tensões entre os países vêm aumentando.