Votos antecipados põem democratas na dianteira

Um aumento no número de votos por correio em todo o país está dando aos democratas uma vantagem inicial antes das eleições de 3 de novembro. Há sinais de que a aposta do partido nos votos a distância tem atraído novos eleitores. Mais de 6 milhões de americanos já votaram em 27 Estados para as eleições gerais, segundo dados divulgados pelos governos regionais que já começaram a aceitar as cédulas.



Os democratas registrados enviaram 1,4 milhão de cédulas, mais do que o dobro das 653 mil que os republicanos registrados enviaram até agora, de acordo com Michael McDonald, cientista político da Universidade da Flórida, que analisa a votação antecipada.

Cerca de dois terços dos eleitores que já votaram - 3,7 milhões de americanos - não são afiliados a nenhum dos partidos ou vivem em Estados que não registram eleitores por partido. A modelagem demográfica feita por uma empresa democrata, a TargetSmart, estima que quase 3 milhões de todos os votos por correio serão de eleitores democratas e cerca de 2,1 milhões de republicanos.



Independentemente da filiação partidária, mais pessoas estão votando pelo correio este ano do que em anos anteriores. A pandemia de coronavírus e os esforços democratas e republicanos para fazer com que seus apoiadores mais fiéis votassem pelo correio levou a uma explosão na votação inicial.



A esta altura, na disputa presidencial de 2016, apenas 750 mil pessoas haviam votado, cerca de 13% do número de eleitores que já votaram neste ano. Em Wisconsin, Dakota do Sul e Virgínia, os votos iniciais representam mais de um quinto de todos os enviados por correio na eleição de 2016, de acordo com McDonald.



Até agora neste ano, mulheres, eleitores brancos com ensino superior, negros e hispânicos respondem por uma parcela maior do eleitorado do que em 2016, um sinal de esperança para o candidato presidencial democrata Joe Biden, que lidera substancialmente entre esses grupos.



Os eleitores brancos sem formação universitária, que constituem a base do presidente Donald Trump, também estão votando cedo em números sem precedentes. Até agora, estima-se que 2,8 milhões deles já enviaram suas cédulas, quase 7 vezes mais que 4 anos atrás neste mesmo período.



Esses eleitores, porém, representam uma parcela menor do eleitorado geral hoje, 49%, do que em 2016, quando representavam 58%. O voto branco com nível superior cresceu para quase 35% do eleitorado, ante 30,3% quatro anos atrás, enquanto a parcela de eleitores negros quase dobrou, para 9,2%.



Especialistas alertam que as contagens de votos iniciais não são indicadores sólidos dos resultados no dia da eleição. Em 2016, a democrata Hillary Clinton tinha vantagem sobre Trump nos votos antecipados. Mas os democratas têm hoje pistas iniciais que são mais substanciais do que as de 2016. (Coma agências internacionais)



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.