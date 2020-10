Trump diz que fez novo teste para covid, mas não viu resultado

(foto: Mandel Ngan / AFP)

O presidente dos Estados Unidos,, afirmou que foi testado novamente para, mas que ainda não viu o resultado. Em entrevista gravada e exibida na Fox News nesta sexta-feira, 9, o republicano disse que os testes podem ser divulgados nos próximos dias. O líder da Casa Branca também declarou que não está tomando mais nenhum remédio para o coronavírus. "Encerramos a medicação e agora vamos ver o que acontece."Embora sua equipe médica tenha admitido que ele precisou de oxigênio suplementar no dia em que foi internado no centro médico militar Walter Reed, Trump disse que não teve problemas para respirar. Ao ser questionado sobre como se sentiu após contrair a covid-19, o republicano respondeu que ficou cansado, sem força e com pouca energia. Ele afirmou, porém, que agora se sente "bem e forte". "Muitos não se sentem assim depois de pegar o vírus da China, que é como eu o chamo", provocou.O presidente dos EUA disse que não sabe onde contraiu o vírus, mas lembrou que houve "grandes eventos" na Casa Branca recentemente.Trump recebeu alta do hospital Walter Reed na segunda-feira, 5, depois de ter ficado internado por três dias. Ele anunciou que estava com covid-19 na madrugada da última sexta-feira, 2. Ontem, o médico Sean Conley informou que ele poderá retomar compromissos públicos neste sábado, 10 de outubro.