Trump está pronto para voltar à campanha? Veja o que dizem os médicos

Apenas alguns dias depois de precisar receber oxigênio e terapias experimentais para se tratar da covid-19, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dá longas entrevistas à televisão, tuíta sem parar e planeja retomar a campanha para as eleições de 3 de novembro.

Ele estaria arriscando sua recuperação ao fazer coisas demais muito cedo? E o que é mais preocupante para muitos: poderia infectar outras pessoas?

- Cada caso é único -

Segundo Amesh Adalja, médico especialista em doenças infecciosas e acadêmico da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, a velocidade de recuperação da covid-19 varia muito de paciente para paciente.

No geral, "para alguém de 70 anos, que foi hospitalizado com covid, diria que seriam necessárias umas duas semanas para voltar ao seu nível inicial", afirmou. Trump tem 74 anos.

"Mas por ser o presidente, tem muita gente que o ajuda em suas atividades do cotidiano".

Trump esteve hospitalizado durante três noites desde 2 de outubro e foi atendido pela unidade médica da Casa Branca desde 5 de outubro.

No sábado, prevê dar um discurso público na Casa Branca, o primeiro desde que testou positivo para a covid-19, e se prepara para um comício na Flórida na semana que vem.

O doutor Mangala Narasimhan, vice-presidente sênior de cuidados intensivos do Northwell Health, em Nova York, disse que os pacientes com a idade de Trump que haviam necessitado de oxigênio para tratar uma pneumonia causada por covid-19 frequentemente continuam experimentando "fadiga severa e dores e incômodos musculares" algum tempo depois.

Os dois médicos enfatizaram que é muito difícil saber com precisão em que fase Trump está em sua recuperação, já que sua equipe médica e pessoas próximas têm dado atualizações nebulosas e, algumas vezes, contraditórias, sobre seu estado de saúde.

- O risco de voltar cedo demais -

O esforço excessivo depois de uma doença pode desgastar o sistema imunológico.

"Por isso, sempre se diz que devemos fazer repouso e ingerir líquidos porque o sistema imunológico precisa estar em nível ótimo", explicou Narasimhan.

Ele acrescentou que isto é particularmente crucial para os pacientes idosos, mais suscetíveis de sofrer uma segunda fase de replicação viral, na qual aparecem sintomas, como febre e calafrios.

O histórico médico de Trump e condições subjacentes não são totalmente conhecidos, mas sabe-se que ele tem doença cardíaca leve, que poderia se agravar, disse Adalja.

Narasimhan enfatizou que a equipe médica de Trump não publicou informações laboratoriais chave, como "marcadores inflamatórios", que indicariam como esteve se recuperando da fase inflamatória da doença e certas taxas sanguíneas que revelariam a possibilidade de desenvolver coágulos.

"As pessoas tendem a formar coágulos e, dependendo dos níveis no sangue, queremos nos assegurar de que 30 dias depois estamos tomando medicamentos para prevenir os coágulos", explicou.

"Há todo tipo de outros sintomas e efeitos colaterais que ocorrem a partir deste vírus que estamos começando a entender", acrescentou.

Uma pequena parte de doentes de covid-19 vira doentes prolongados, com uma fase pós-viral da doença pouco entendida, que pode causar fadiga e dificuldade para respirar durante semanas, meses ou inclusive mais tempo.

- Poderia infectar outros? -

O médico da Casa Branca, Sean Conley, antecipou o "retorno seguro aos compromissos públicos" do presidente para o sábado, 10 de outubro, dez dias depois de seu diagnóstico.

De fato, o sábado será o nono dia depois do diagnóstico de 1º de outubro, mas o que importa é o número de dias desde o aparecimento dos sintomas e isto não foi informado.

As diretrizes dos Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças (CDC), a agência federal de saúde dos Estados Unidos, dizem que, para as pessoas que tiveram covid-19 leve ou moderada, o isolamento e as precauções podem ser suspensas 10 dias depois do início dos sintomas e uma vez que tenham estado sem febre por 24 horas.

Para os casos mais graves, o protocolo dos CDC é de que as precauções devem ser mantidas até 20 dias após o aparecimento dos sintomas. Mas no caso de Trump, "não sabemos se teve uma doença moderada ou grave", disse Narasimhan.

O principal cientista do governo, Anthony Fauci, disse confiar em que a equipe médica do presidente não o deixaria sair enquanto ainda estivesse infectado.

"Posso assegurar-lhes de que estarão submetendo-o a testes antes de deixá-lo sair", disse à CBS News.