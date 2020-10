A Comissão de Debates Presidenciais anunciou nesta sexta-feira (9) o cancelamento do confronto entre o republicano Donald Trump e seu adversário, o democrata Joe Biden, previsto para a próxima quinta-feira, dia 15, em Miami, Flórida.

Depois do anúncio de contágio do presidente pela covid-19, o comitê decidiu que o debate seria realizado virtualmente, mas Trump se recusou a participar do evento neste formato.

O terceiro e último debate está previsto para 22 de outubro em Nashville, Tennessee.