Paraguai espera conter contração da economia e aposta em 2021

O Paraguai espera conter o impacto negativo da pandemia de covid-19 em sua economia este ano e prevê uma recuperação rápida a partir de 2021, informou o ministro das Finanças, Benigno López.

"O Paraguai registra a menor queda da região e o FMI (Fundo Monetário Internacional) informa a probabilidade de um salto significativo de cerca de 5% do PIB em 2021", disse López em declarações à AFP.

A expectativa de crescimento do Paraguai para 2020 era estimada em 4% em dezembro de 2019, mas a crise da saúde abalou esse número, que hoje é de uma contração de 3,5%.

O presidente Mario Abdo Benítez destacou esta semana que "o Paraguai é a única economia da região que cresceu 2,9% em junho (em relação ao mesmo mês do ano anterior)".

O Banco Central paraguaio informou que esse crescimento se deve principalmente à produção de soja, pecuária, alguns ramos industriais e da construção.

De acordo com o Ministro da Fazenda, durante esses meses de pandemia, o Paraguai emitiu uma linha de crédito de 1,6 bilhão de dólares a partir de créditos nos mercados internacionais e por meio de organismos multilaterais.

Com esses recursos "o sistema de saúde foi fortalecido, conseguimos atingir os setores mais vulneráveis. Conseguimos permitir e garantir o funcionamento do Estado e demos uma série de desonerações fiscais e sociais aos contribuintes", disse.

Em setembro, o governo paraguaio apresentou um projeto de orçamento para 2021 de 85,7 trilhões de guaranis (cerca de 12,1 bilhões de dólares), quase o mesmo que o aprovado para 2020.

O governo está tentando fazer com que o Parlamento autorize um déficit fiscal de 4% do PIB, acima do máximo de 1,5% permitido pela lei atual.