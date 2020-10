Dezoito pessoas são detidas na França e na Espanha por tráfico de drogas

Dezoito pessoas foram detidas na França e na Espanha como parte de uma investigação por tráfico de drogas entre os dois países, informou nesta sexta-feira (9) o promotor de Perpignan (sul da França), que comemorou a ótima cooperação transfronteiriça.

Do lado francês, dez pessoas foram detidas em 5 de outubro, informou o promotor Jean-David Cavaillé, durante coletiva de imprensa.

Do outro lado da fronteira, oito pessoas foram detidas, inclusive o produtor de cannabis.

Foram encontrados quatro locais de produção, o principal deles nos arredores de Figueres, perto da fronteira francesa. Foram apreendidas 3.400 plantas de cannabis, veículos e objetos de luxo, assim como 200.000 euros (237.000 dólares).

"Descobrimos que as pessoas na Espanha tinham um alto padrão de vida, com um importante material de produção", disse o promotor, que insistiu na qualidade da cooperação transfronteiriça entre a polícia francesa e a guarda civil espanhola.

"Os investigadores [de um país] podem cruzar a fronteira para continuar seus procedimentos com a condição de alertar as autoridades fronteiriças", explicou o magistrado.

O caso começou com a detenção de um veículo "go fast" (técnica utilizada pelos traficantes para transportar drogas) com 11 quilos de cannabis e um quilo de cocaína em 11 de dezembro em Argelès-sur-mer (sul da França), o que levou à abertura de uma investigação por "associação ilícita".

Foram mobilizados neste caso cerca de 20 investigadores e quatro equipes com cães.