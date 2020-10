Quatro pessoas morreram na noite desta sexta-feira (9) em Beirute em um incêndio e uma explosão, ocorridos em um armazém de combustível em um bairro densamente povoado, segundo a Cruz Vermelha libanesa.

"Explosão Tariq al Jdide: o número de vítimas sobre para quatro", informou no Twitter a Cruz Vermelha libanesa, que em um balanço anterior havia reportado dois falecidos no incidente, que voltou a semear o pânico, após a explosão no porto de Beirute, em 4 de agosto.