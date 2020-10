Guatemala anula estado de prevenção por caravana hondurenha

O presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, anulou antecipadamente nesta sexta-feira (9) um estado de prevenção decretado para deter milhares de migrantes hondurenhos que entraram em caravana no país, tentando chegar aos Estados Unidos, mas que em sua maioria foram devolvidos ao seu país de origem.

"Levando em conta que cessaram as causas que originaram a declaração do estado de prevenção (...), é necessário anular o decreto que originou a necessidade da situação excepcional antes do prazo de vencimento do mesmo", diz um decreto publicado no diário oficial.

Em 1º de outubro passado, o presidente emitiu um decreto depois que mais de 3.000 hondurenhos entraram na Guatemala após romper um cerco militar, com a intenção de emigrar aos Estados Unidos para fugir da pobreza e da violência no seu país, em meio à pandemia de covid-19.

Giammattei determinou, então, a detenção dos migrantes hondurenhos e devolvê-los à fronteira do seu país.

A Guatemala repatriou 3.384 integrantes hondurenhos da caravana, segundo o presidente.

O estado de prevenção, que restringe vários direitos constitucionais, tinha prazo de 15 dias nos departamentos (estados) de Izabal, Petén, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa e El Progreso, no nordeste do país.

A Guatemala abriu em 18 de setembro as fronteiras marítimas, terrestres e aéreas depois de seis meses de fechadas pela pandemia do novo coronavírus e estabeleceu que os estrangeiros devem aportar provas de que não são portadores da covid-19 para entrar no país.

Até esta sexta-feira, o Ministério da Saúde guatemalteco contabilizava 96.935 casos e 3.356 mortes pela covid-19.