Largura de banda da internet cresce 32% na América Latina com a pandemia

A largura de banda internacional para a América Latina cresceu 32% em 2020, de acordo com o relatório "Redes em tempos de coronavírus", divulgado pelo Lacnic, órgão que gerencia endereços de internet na região.

O crescimento representa um aumento de velocidade das conexões, que atingiram um total de 69 Tbps (terabytes por segundo), segundo o relatório da TeleGeography - uma firma de pesquisas do mercado de telecomunicações - enviado pela Lacnic à AFP.

Em nível global, a largura de banda da internet subiu 35% em 2020, enquanto a previsão dos especialistas era de um aumento de 26% na capacidade de transmissão de dados.

"As operadoras disponibilizaram cerca de 8% a mais de capacidade do que esperavam e acreditamos que isso aconteceu em resposta ao aumento abrupto e não planejado do tráfego que ocorreu devido à pandemia", disse na apresentação do relatório a analista Anahí Rebatta, da TeleGeography.

Este é o maior aumento em um ano desde 2013, segundo o relatório. Apesar das operadoras relatarem taxas de crescimento de tráfego acima do esperado em todas as regiões, a América Latina teve a diferença mais significativa, apontou Rebatta.