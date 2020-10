Trump: estou com 'saúde perfeita' e medicação que recebi é 'cura' para covid-19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 9, estar totalmente recuperado da covid-19 e voltou a elogiar os medicamentos que recebeu no hospital, sobretudo o Regeneron. "Eu me sinto com a saúde perfeita", garantiu ele, informando ainda que não estava tão bem de saúde antes de contrair a doença, durante participação no programa de rádio do conservador Ruch Limbaugh. Trump disse que o Regeneron não significa apenas uma das terapias disponíveis, mas "a cura" para a doença, e afirmou que trabalha para disponibilizar logo o remédio para todos os americanos.



Trump disse que perdeu "pelo menos cinco amigos" para o novo coronavírus, que voltou a qualificar como "praga chinesa", mas afirmou que agora o quadro é muito mais positivo na pandemia, com os medicamentos e a perspectiva de haver vacinas em breve.



O presidente americano ainda mostrou otimismo com a disputa eleitoral. "Acho que teremos uma vitória maior do que anos atrás", comentou, desqualificando algumas pesquisas que colocam o rival democrata, Joe Biden, à frente na disputa. Ele também voltou a levantar suspeitas sobre o processo, ao dizer que há "cédulas falsas" na eleição americana.