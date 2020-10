'Paz e erradicação da fome são indissociáveis', diz PMA

"Paz e erradicação da fome são indissociáveis" - reagiu nesta sexta-feira (9), no Twitter, o Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU, agraciado com o Prêmio Nobel da Paz 2020.

"Profundos agradecimentos a @PrixNobel que concedeu ao Programa Mundial de Alimentos o #PrixNobeldelapaix 2020. É um poderoso lembrete para o mundo de que a paz e a erradicação da fome são indissociáveis", tuitou o Programa.

O diretor-executivo do PMA, David Beasley, afirmou que o Programa está "profundamente honrado" com esse reconhecimento.

"Estamos muito honrados de receber o Prêmio Nobel da Paz. É um formidável reconhecimento do compromisso da família PAM, que trabalha todos os dias para erradicar a fome em mais de 80 países", declarou Beasley em sua conta no Twitter.

Em um vídeo publicado on-line, disse estar "sem palavras pela primeira vez na minha vida".

"Eles estão em campo, nas zonas mais difíceis, mais complexas do planeta, seja por guerra, conflitos, condições climáticas extremas, seja o que for, eles estão em campo e merecem essa recompensa", insistiu Beasley.

Em comunicado à parte, ele ressaltou a ligação indissociável entre "segurança alimentar, paz e estabilidade".

"Sem paz, não podemos alcançar nosso objetivo global de erradicar a fome; e enquanto a fome persistir, nunca teremos um mundo pacífico", advertiu.

E mais tarde, no Níger, ressaltou que o prêmio "é um chamado à ação, porque o que a comissão do Prêmio Nobel da Paz reconheceu é que a fome no mundo é uma das principais causas dos conflitos e que há muitas pessoas que estão morrendo de fome".

"É um apelo à ação também aos nossos doadores, aos bilionários, a todos aqueles que querem ajudar", exortou o chefe da agência da ONU, que tem 17.000 funcionários em todo o mundo e fornece alimentos a dezenas de milhões de pessoas em todos os continentes.

"O fato de estarmos neste momento no Níger é também uma mensagem para o resto do mundo", acrescentou Beasley.

Receber o Prêmio Nobel da Paz é um "momento de orgulho", reagiu o porta-voz do PMA, Tomson Phiri, alguns segundos após o anúncio do Comitê Nobel da Noruega.

"Uma das belezas das atividades do PMA é que não fornecemos alimentos apenas para hoje e amanhã, mas também damos às pessoas os conhecimentos necessários para se sustentarem nos dias que se seguem", disse Phiri em uma entrevista coletiva em Genebra, logo após saber, ao vivo, que sua organização havia sido premiada.

"Este Prêmio Nobel da Paz é um reconhecimento aos esforços feitos" pela organização "em todo mundo", acrescentou o porta-voz.

Ele destacou que, embora a pandemia da covid-19 tenha paralisado o setor aéreo, dificultando o deslocamento, o PMA conseguiu continuar a fazer seu trabalho.

"A questão da desnutrição aguda severa não é apenas uma questão de falta de nutrição. E, em países em conflito, (...) você também precisa de paz, de estabilidade. Todo o restante se torna menos intimidador quando você tem paz ", disse ele, citando Sudão do Sul, Síria, Iêmen e Afeganistão.

"Estamos presentes em áreas de conflito, estamos presentes em áreas que não estão em conflito, também estamos em países em desenvolvimento. Ajudamos muitos governos a desenvolver políticas nacionais, trabalhamos em inúmeros setores para ajudar os países que podem estar em necessidade", detalhou.

O porta-voz também explicou que o PMA é 100% financiado por contribuições voluntárias, observando que, em 2020, os doadores repassaram cerca de US$ 8 bilhões, um valor recorde.

Phiri apontou, porém, que "este orçamento foi estabelecido antes que a pandemia chegasse, e continuamos a pedir aos doadores que continuem a nos ajudar".