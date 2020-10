Confrontos no Quirguistão, onde presidente está 'pronto' para partir

Milhares de pessoas voltaram a se reuniram nas ruas da capital do Quirguistão, Bishkek, nesta sexta-feira (9), enquanto diferentes facções que disputam o poder procuravam mostrar sua força, e o presidente dizia estar pronto para renunciar.

Quando os protestos em apoio a dois políticos rivais que reivindicam o poder convergiram, houve confrontos e tiros disparados para o alto, observou um correspondente da AFP.

O Quirguistão vive um movimento de protesto contra fraudes nas eleições legislativas de domingo (4), vencidas por dois partidos próximos ao chefe de Estado, Sooronbai Jeenbekov.

O presidente, que não aparece em público desde segunda-feira (5), anunciou esta manhã que estava "pronto" para renunciar "quando autoridades legítimas forem aprovadas e voltarmos ao caminho da legalidade".

A renúncia pode ocorrer após a definição de uma data para novas eleições e mudanças no governo, disse a Presidência em um comunicado.

Não se sabe, no entanto, se essas condições serão alcançadas, uma vez que as várias facções políticas voltaram a manifestar em Bishkek. Cada protesto tem seu favorito ao poder, mas nenhum defende o atual chefe de Estado.

Milhares de pessoas se reuniram em um parque perto do prédio que abriga os escritórios do primeiro-ministro para apoiar Sadyr Japarov, um nacionalista libertado da prisão esta semana por seus apoiadores.

Desde então, ele foi nomeado primeiro-ministro em condições confusas por parlamentares reunidos em um hotel em Bishkek.

Sadyr Japarov "se tornará primeiro-ministro e presidente, e então tudo ficará bem", disse um orador à multidão, agressivo, chegando a ameaçar vários jornalistas.

- Retorno de Atambaïev -

Sadyr Japarov cumpria pena de 11 anos e meio de prisão por uma tomada de reféns durante uma das crises políticas anteriores.

As tensões no Quirguistão não foram apaziguadas com a decisão das autoridades de invalidar os resultados das eleições legislativas.

Os confrontos já deixaram pelo menos um morto e centenas de feridos em Bishkek.

Esta crise suscita temores de um surto de violência neste Estado considerado uma exceção democrática, em uma região onde regimes autoritários são a regra.

A atual disputa pós-eleitoral é alimentada pelo confronto feroz entre o presidente Jeenbekov e seu antecessor e ex-mentor político Almazbek Atambayev.

Este último, também libertado da prisão esta semana, organizou sua própria manifestação de apoio nesta sexta-feira. NO protesto, muitos seguraram cartazes, pedindo ao chefe de Estado para deixar o Quirguistão.

Abandonado por seu ex-aliado Sooronbaï Jeenbekov, Almazbek Atambaïev cumpria pena de 11 anos de detenção por ter libertado um líder da máfia da prisão. Ele aguardava um segundo julgamento por seu papel na resistência armada à sua prisão.

À tarde, eclodiram confrontos entre apoiadores de Almazbek Atambayev e Sadyr Japarov. Tiros foram disparados para o ar, e vidros de carros foram quebrados, enquanto os líderes políticos eram evacuados.

Uma terceira manifestação em Bishkek foi organizada por grupos que afirmam ser da sociedade civil contra o crime organizado, que assola a política aos olhos de muitos quirguizes.

Na quinta-feira, personalidades de diferentes partidos da oposição afirmaram controlar a sede do Ministério Público e do Ministério do Interior. Nenhuma presença policial era visível em frente aos principais prédios do governo.

Os poderosos serviços de segurança (GKNB) fizeram um apelo à classe política pelo retorno à ordem, enquanto a Rússia, a potência regional, reconheceu a autoridade do homem que assumiu o controle do GKNB em meio ao caos dos últimos dias, Omurbek Suvanaliev.

Ainda assim, nem mesmo Moscou parece ser capaz de influenciar o resultado desta crise política.

Stanislav Zas, secretário-geral da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO), uma união político-militar liderada pela Rússia, ofereceu nesta sexta-feira sua ajuda para "desempenhar um papel mediador".