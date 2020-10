Personalidades israelenses violam o confinamento e indignam a população

Um cabeleireiro à domicílio para a esposa do primeiro-ministro pode ser considerado um serviço essencial? O chefe dos serviços de inteligência pode convidar sua família para jantar em pleno confinamento? As violações das restrições por parte de personalidades do governo indignam uma parte da população israelense.

Israel, que registra uma das taxas mais altas de contaminação do coronavírus desde setembro, impôs um confinamento geral há três semanas, que estabelece que os israelenses devem circular por uma área de 1 km ao redor de suas casas e podem dormir apenas em sua residência.

Somente os setores de atividades consideradas "essenciais" podem funcionar, as sinagogas estão fechadas e as orações do lado de fora foram limitadas a 20 pessoas e a menos de 1 km de suas casas, assim como as manifestações.

Após sua visita em meados de setembro a Washington para a assinatura de um acordo de normalização das relações entre Israel e Emirados Árabes Unidos e Bahrein, membros da equipe do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não ficaram em quarentena, conforme exigido pelo protocolo israelense sobre os retornos dos Estados Unidos.

Esses conselheiros de Netanyahu, filmados no exterior, documentando manifestações anti-governo, foram condenados a pagar uma multa de 5.000 shekels (cerca de 1.480 dólares).

Agora é Sara Netanyahu --esposa do primeiro-ministro-- quem é alvo de críticas.

Segundo o Yediot Aharonoth, o jornal mais vendido do país, Sara fez um cabeleireiro comparecer à residência oficial do casal na semana passada, quando o trabalho dele não é uma atividade "essencial" e todos os salões de beleza do país estão fechados devido ao confinamento nacional.

A ministra do Meio Ambiente e membro do partido Likud de Netanyahu, Gila Gamliel, foi criticada pela imprensa por ter "escondido" deslocamentos para ver sua família quando deu positivo à covid-19 alguns dias depois.

A rádio pública afirmou também que Nadav Argaman, diretor da agência de segurança interna Shin Beth --encarregada especialmente de monitorar as violações do confinamento através de celulares-- também violou o regulamento ao receber familiares em sua casa durante a festa judaica do Sucot.

"Mais uma vez, parece que as regras que se aplicam aos cidadãos israelenses não se aplicam ao círculo próximo do primeiro-ministro e seus colaboradores", lamentaram na quarta-feira os comentaristas políticos Itamar Eichner e Yuval Karni, no Yediot Aharonoth.