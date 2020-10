Cirurgia do rei Harald da Noruega é bem-sucedida e ele passa bem

A intervenção no rei Harald, de 83 anos, operado no coração para a implantação de uma nova válvula cardíaca, foi bem-sucedida - anunciou o Palácio Real da Noruega em um comunicado divulgado nesta sexta-feira (9).

"Sua Majestade foi operada hoje no Hospital Nacional de Oslo", continuou a nota, que acrescentou que "a operação foi bem-sucedida, e o rei está em boas condições".

O soberano, que recebeu anestesia local, permaneceu acordado ao longo de toda operação, segundo a mesma fonte.

Em 2005, o rei havia feito uma cirurgia de coração aberto.

Essas válvulas têm uma vida útil de entre 10 e 15 anos e, "portanto, não é incomum que sejam renovadas depois de um tempo determinado", explicou o Palácio Real no comunicado.

No trono há mais de 29 anos, Harald sofre há algumas semanas de "dificuldades respiratórias" que não estão ligadas à covid-19, mas que já o levaram a passar três dias no hospital no final de setembro.

Na ausência desta figura unificadora com poderes essencialmente simbólicos, o príncipe herdeiro Haakon, de 47 anos, assumiu como interino.

Além de sua operação cardíaca em 2005, o rei enfrentou também uma operação em 2003 por um câncer de bexiga.

Neto de Haakon VII, primeiro da linha real norueguesa, o monarca reina neste país escandinavo desde 17 de janeiro de 1991.