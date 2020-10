Seis membros da Mercedes são substituídos, após casos de covid-19

Seis membros da equipe Mercedes de Fórmula 1 foram substituídos, após a descoberta de dois casos de covid-19 em suas fileiras - anunciou a escuderia nesta sexta-feira (9), no primeiro dia do Grande Prêmio de Eifel, na Alemanha.

"Após um positivo ontem (quinta-feira), toda a equipe passou novamente no teste na Alemanha", disse a Mercedes.

"Todos os testes foram negativos, exceto por outro teste positivo e um resultado inconclusivo, que passou no teste novamente", acrescentou.

"Pelos protocolos, quatro membros da equipe (que estiveram em contato com as pessoas afetadas pelo novo coronavírus), todos negativos, não poderão participar no resto do fim de semana. Chegaram seis suplentes da Grã-Bretanha", informou a escuderia.

Para Toto Wolff, o patrão da Mercedes na F1, "certamente não é uma situação boa, já que todos são importantes (...) mas, graças às substituições, devemos controlar as coisas".

A identidade dos infectados não foi divulgada, mas, considerando-se as imagens do paddock na quinta e na sexta-feiras, não se trata de pilotos, ou dos principais membros da equipe.

A Mercedes não é a primeira equipe a ter um caso positivo este ano. Um membro da McLaren já havia testado positivo antes do primeiro GP, na Austrália, em meados de março. O evento foi cancelado.

O piloto mexicano Sergio Pérez (Racing Point) perdeu as duas corridas de Silverstone (Grã-Bretanha) no início de agosto pelas mesmas razões.

Vários membros da equipe de circuito também testaram positivo.

O protocolo de saúde implementado para os Grandes Prêmios de F1 prevê teste de detecção antes de cada circuito e, em seguida, a cada cinco dias.

O GP de Eifel, de sexta a domingo, é o 11º dos 17 desta temporada, que começou em julho, na Áustria. A F1 não corre em Nürburgring desde 2013.