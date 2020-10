Sophie Pétronin, a última refém francesa no mundo, chegou nesta sexta-feira (9) à França após ter sido liberada no dia anterior no Mali, depois de quase quatro anos retida por grupos supostamente jihadistas, constatou um jornalista da AFP.

O avião que transportava Pétronin, seu filho, um médico e diplomatas pousou pouco depois do meio-dia (horário local) na base aérea de Villacoublay, ao sul de Paris, onde a ex-refém foi recebida pelo presidente francês Emmanuel Macron.