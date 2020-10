Comunicado do Business Wire :Wise Ally International Holdings Limited

A pandemia da COVID-19 é um desafio sem precedentes para o mundo. Profissionais da medicina e funcionários de hospitais no mundo todo continuam lutando noite e dia para cuidar de pacientes com coronavírus. Embora alguns pacientes possam desenvolver sintomas leves, 30%¹ dos pacientes com infecção mais grave, no entanto, precisam permanecer em unidades de terapia intensiva com suporte de ventiladores mecânicos.

(Photo: Business Wire)

Com mais de 35 milhões de casos confirmados e 1 milhão de mortes causadas até agora², desde o início da pandemia no final de janeiro de 2020, os ventiladores estão em escassez crítica no mundo todo. Há uma necessidade não atendida de ventiladores de uso de emergência de rápida implantação com funcionalidade suficiente para salvar pacientes com Síndrome da angústia respiratória aguda (SDRA). Em vista de tempos tão difíceis, Wise Ally International Holdings Limited (Wise Ally) decidiu ajudar a salvar vidas desenvolvendo um ventilador verdadeiramente acessível, mas seguro e fácil de usar - o SapiVents que é construído em torno de uma bolsa ressuscitadora normalmente encontrada em ambulâncias e hospitais. O SapiVents segue a orientação estrita da autorização de uso em emergências da FDA.

Seu design geral, tecnologia de detecção e seleção de componentes é um grande avanço em termos de custo por contar com uma cadeia de abastecimento robusta que é improvável que seja afetada pela escassez. Certamente pode fornecer uma solução temporária, mas crucial para uso em emergências, oferecendo a função básica de ventilador durante uma situação crítica.

A campanha Respire livremente é uma iniciativa de caráter beneficente liderada por Wise Ally. Com o financiamento generoso de doadores privados e corporativos e do setor filantrópico, o SapiVents deverá entrar em produção e entrega até o final de 2020 para combater a COVID-19. Com um custo de produção inferior a US$ 300 por unidade, o SapiVents não é apenas de longe a solução de ventilação não invasiva mais acessível do mundo, mas certamente irá aliviar a pressão dos hospitais nos países mais afetados. Todas as doações recebidas serão usadas principalmente na produção e entrega do SapiVents por meio de ONGs internacionais e organizações beneficentes.

Sobre a Wise Ally

A Wise Ally International Holdings Limited (HKEX: 9918) é uma respeitável empresa listada em Hong Kong, especializada em design e fabricação de produtos eletrônicos inovadores para os setores médico, de saúde, comercial e industrial há mais de 10 anos. Para mais informações, acesse: https://ventilator.wiseally.com.hk/

