Quase três milhões de migrantes estão bloqueados por pandemia, diz ONU

Pelo menos 2,75 milhões de migrantes não puderam voltar para casa nos últimos meses, devido às restrições impostas para conter a disseminação do novo coronavírus - anunciou a ONU nesta sexta-feira (9), pedindo urgentemente mais cooperação internacional para encontrar soluções para esta crise.

"A instauração de dezenas de milhares de medidas de restrição de movimento, incluindo o fechamento de fronteiras e o confinamento, devido à covid-19, exige que os Estados colaborem com seus vizinhos e com os países de origem dos migrantes para responder às suas necessidades e fragilidade", ressaltou o diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), Antonio Vitorino, na apresentação de um relatório sobre o tema.