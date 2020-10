O Reino Unido registrou um aumento de 2,1% no Produto Interno Bruto (PIB) em agosto, na comparação com julho, seu quarto mês consecutivo de crescimento após a recessão histórica causada pelo confinamento para conter a pandemia do coronavírus.

O PIB ainda está 9,2% abaixo do nível de fevereiro, porém, antes do impacto da pandemia, informou o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS), nesta sexta-feira (9).