Trump rejeita debate virtual

Republicano chamou candidata a vice Kamala Harris de ''monstro'' (foto: Nicholas Kamm/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ainda está sendo tratado após ser infectado pela COVID-19, disse ontem que não participará do debate presidencial da próxima semana, depois que os organizadores decidiram realizar o evento de forma virtual. “Não vou fazer um debate virtual”, disse à Fox News. “É inaceitável para nós”, acrescentou o presidente republicano, que busca um segundo mandato. Trump acusou a comissão bipartidária responsável pela organização de “proteger” seu oponente democrata, Joe Biden, e afirmou: “Não vou perder meu tempo em um debate virtual. Debater não é isso”.





O presidente pediu dois debates presenciais com Biden: um em 22 e outro em 29 de outubro, disse seu chefe de campanha de reeleição, Bill Stepien. “Os americanos merecem ouvir diretamente os dois candidatos presidenciais nessas datas", escreveu Stepien em nota. “O comportamento errado do presidente não o autoriza a mudar um calendário” aceito pelas duas equipes de campanha em junho, respondeu a diretora de campanha de Biden, Kate Bedingfield, em um comunicado.





A menos de um mês das eleições de 3 de novembro, a comissão que organiza os debates presidenciais anunciou ontem que o evento de 15 de outubro será realizado, mas que os candidatos não estarão no mesmo espaço físico, depois que Trump testou positivo para a COVID-19. A comissão explicou que visa "proteger a saúde e a segurança de todos os envolvidos" em um país muito afetado pela pandemia da COVID-19. Já são mais de 210.000 mortos nos EUA, o mais alto número de óbitos no mundo.





A campanha de Biden afirmou que espera ansiosamente "para falar diretamente com o povo dos Estados Unidos", um comentário que, aparentemente, indica que não descartam este formato. A porta-voz do candidato democrata acrescentou que Biden quer "comparar" seu plano para unir o país e reconstruí-lo de uma maneira melhor, diante da "liderança fracassada" de Trump, que deixou "a pior recessão desde a Grande Depressão".





Ataque



As declarações de Trump ocorrem após o debate dos candidatos à vice-presidência na noite de quarta-feira, no qual o braço direito de Trump, Mike Pence, enfrentou a senadora democrata Kamala Harris. Ela, que pode se tornar a primeira mulher negra a ser vice-presidente dos EUA, criticou a resposta de Trump à pandemia e a descreveu como um “fracasso”. Pence acusou a chapa democrata de ser de “extrema-esquerda”. Trump chamou Harris de “monstro” ontem e afirmou que Pence a “destruiu” no debate. “Tudo o que (Harris) disse é mentira”, disse Trump.