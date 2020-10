Trump pode retomar compromissos públicos neste sábado, diz médico Sean Conley

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderá retomar seus compromissos públicos neste sábado, 10 de outubro, quando completam 10 dias desde que foi diagnosticado com covid-19, de acordo com o médico Sean Conley. "Desde que voltou para casa, o exame físico dele permaneceu estável e sem quaisquer indicações que sugerissem progressão da doença", escreveu o profissional em um comunicado divulgado pela Casa Branca.



Segundo Conley, Trump tem respondido "extremamente bem" ao tratamento e não há sinais de efeitos adversos da medicação. Ele ressaltou que a equipe médica do presidente americano vem conduzindo "diagnósticos avançados" que permitem o "retorno seguro" do republicano a suas atividades.



Trump recebeu alta do hospital Walter Reed na segunda-feira, 5, depois de ter ficado internado por três dias. Ele teve febre alta e chegou a precisar de oxigênio suplementar.