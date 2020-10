México supera 800.000 contágios de covid-19

O México registrou nesta quinta-feira (8) 5.300 novos casos de covid-19, o que elevou o total de contaminações para 804.488, enquanto o número de falecidos chegou a 83.096, segundo a secretaria de Saúde.

Com 128,9 milhões de habitantes, o México é em números absolutos o nono país com mais contaminações no mundo, enquanto ocupa o quarto lugar em óbitos, de acordo com uma recontagem da AFP baseada em dados oficiais.

Segundo a secretaria da Saúde, nas últimas oito semanas as contaminações começaram a diminuir gradualmente.

Na última segunda-feira, as autoridades de saúde anunciaram uma modificação dos critérios de contagem de infecções e óbitos para incluir aqueles que não tiveram uma análise para confirmar a doença, mas que devido aos seus sintomas, ou por terem tido contato com um caso confirmado, podem ser classificados como tal.

Com a mudança, os números foram ajustados, o que contribuiu para que, nesta semana, o México superasse a marca de 800.000 casos.

O México é um dos países que realiza menos testes de detecção no mundo, com 12,72 testes por 1.000 habitantes, de acordo com estimativas de setembro da Universidade de Oxford.