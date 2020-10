Trump poderia retomar compromissos públicos no sábado, diz seu médico

O presidente americano, Donald Trump, deveria poder retomar seus "compromissos públicos" a partir do sábado, disse nesta quinta-feira (8) o médico da Casa Branca, Sean Conley, que declarou que o mandatário respondeu "extremamente bem" ao tratamento contra a covid-19.

"No sábado será o décimo dia desde o diagnóstico da quinta-feira (da semana passada) e, com base na trajetória dos diagnósticos avançados que venho realizando, antecipo um retorno totalmente seguro do presidente a seus compromissos públicos", declarou Conley em um comunicado.