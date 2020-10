Deputada Flordelis, suspeita de homicídio, coloca tornozeleira eletrônica

A deputada e líder evangélica Flordelis dos Santos usa a partir desta quinta-feira (8) uma tornozeleira eletrônica. Ela é acusada do homicídio de seu marido, tendo como cúmplices vários dos seus filhos biológicos ou adotivos, informaram fontes oficiais.

A deputada "cumpriu todos os trâmites de praxe" para acatar essa decisão judicial que ordenou na terça-feira o uso do dispositivo de vigilância, informou a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) de São Gonçalo, município do estado do Rio de Janeiro.

A deputada, de 59 anos, é acusada de ter orquestrado o homicídio do seu marido, Anderson do Carmo, de 42 anos, em junho do ano passado, tendo como cúmplices sete dos seus quase 50 filhos - naturais e adotivos - além de uma neta, que seria justificado por disputas de dinheiro e poder.

O pastor Anderson levou 30 tiros ao chegar em sua casa em Niterói, região metropolitana do Rio.

Flordelis dos Santos, eleita em 2018 pelo Partido Social Democrata (PSD), permanece em liberdade por causa da imunidade parlamentar.

Este mês, o Comitê de Ética da Câmara começou a estudar um relatório que pode fazer com que ela perca seu assento na Casa.

O Ministério Público atribuiu o crime às tensões geradas pelo "rigoroso controle das finanças familiares" de Anderson, que impedia um "tratamento preferencial" aos mais próximos de Flordelis.

Anteriormente, a mulher - que também é cantora gospel - já havia tentado envenenar a comida e a bebida do marido em pelo menos seis ocasiões, segundo a investigação.

No total, onze pessoas (quase todos membros da família) foram denunciadas e irão a julgamento.

Segundo a imprensa local, a ordem para fazê-la usar uma tornozeleira eletrônica foi decidida depois que uma das principais testemunhas do caso sofreu tentativas de intimidação.

Nascida na favela do Jacarezinho, Flordelis conheceu Anderson em 1994, e desde então teve quatro filhos biológicos com ele e adotou mais de 50 bebês, crianças e adolescentes vulneráveis.

Juntos, fundaram a comunidade evangélica Ministério Flordelis.

Em 2009, sua história foi retratada em um filme - uma mistura de documentário e ficção - estrelado por vários atores da TV Globo.