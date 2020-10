Última refém francesa no mundo é libertada no Mali

A última refém francesa no mundo, Sophie Pétronin, e Soumaïla Cissé, importante político do Mali, ambos supostamente reféns de jihadistas, foram libertados, anunciou nesta quinta-feira a presidência do Mali nas redes sociais. Dois reféns italianos também foram soltos, segundo a mesma fonte.

"Os ex-reféns estão a caminho de Bamako", assinalou a presidência no Twitter, sem detalhar as circunstâncias da libertação, que se perfilava desde o fim de semana, nem sobre o estado de saúde de Sophie, 75, e Cissé, 70.

O governo malinense anunciou em seguida em comunicado a libertação de dois italianos, Nicola Chiacchio e Pier Luigi Maccalli, um padro sequestrado no Níger em 2018.

O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou "imenso alívio" após a libertação de Sophie, segundo um comunicado do Palácio do Eliseu: "O presidente da república agradece particularmente às autoridades do Mali por esta libertação, e lhes garante a vontade absoluta da França de apoiar o país na luta contra o terrorismo no Sahel."

Sophie Pétronin foi sequestrada em dezembro de 2016 por homens armados em Gao, norte do Mali, onde vivia e dirigia havia anos uma organização de ajuda à infância. Já Soumaïla Cissé, que disputou por três vezes as eleições presidenciais, foi sequestrado em março passado, quando fazia campanha para as eleições legislativas em sua região natal de Niafounke, centro do país.

Ambos os reféns estavam, supostamente, nas mãos de grupos islamitas vinculados à Al-Qaeda no Magreb Islâmico (Aqmi).

O padre italiano Pier Luigi Maccalli, que vive há onze anos no Níger, foi sequestrado por homens armados em sua casa de Bamoanga, (sudoeste do Níger), perto da fronteira com o Burkina Faso, em 17 de setembro de 2018.

Na única prova de vida desde o sequestro, Macalli apareceu em um vídeo gravado em março de 2020 ao lado do compatriota Nicola Chiacchio, um turista italiano que viajava pela região quando foi sequestrado, relatou em abril um jornal nigeriano.