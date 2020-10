Confusão sobre confinamento em Madri enquanto Alemanha teme 'pandemia incontrolável'

A justiça espanhola rejeitou esta quinta-feira (8) o confinamento de Madri e arredores para o combate à covid-19, o que acrescentou incerteza à luta contra a pandemia, que países como a Alemanha temem que se torne "incontrolável".

Madri tem uma taxa de contágio de 700 casos por 100.000 habitantes, mais do que o dobro da nacional, e as autoridades decidiram confinar parcialmente grande parte da região.

Mas a justiça rejeitou a decisão nesta quinta, por considerar que ela afeta "direitos e liberdades fundamentais".

A decisão aumenta a confusão sobre a gestão da pandemia e a incerteza entre os 4,5 milhões de habitantes, que desde a última sexta-feira só podiam sair de sua cidade para trabalhar ou estudar, ir ao médico e cuidar de dependentes.

Diante da decisão, as autoridades de Madri instaram os moradores na quinta-feira a não deixarem a cidade.

No restante da Europa, que ultrapassa os seis milhões de casos de coronavírus, os governos continuam lutando para conjugar atividade econômica e conter o avanço do vírus.

- Propagação incontrolável -

A Alemanha, até agora modelo na gestão da pandemia de coronavírus, vive um aumento de casos que suscita o receio de uma "propagação incontrolável" do vírus.

As autoridades registraram mais de 4.000 novos casos nas últimas 24 horas, números idênticos aos do início de abril.

"Os números mostram um aumento preocupante, especialmente hoje", disse o ministro da Saúde, Jens Spahn, nesta quinta-feira.

O ministro pediu que não "estraguem" as conquistas alcançadas até agora pela Alemanha na luta contra a pandemia, que a tornou um dos países da Europa proporcionalmente menos afetados pelo vírus.

"É possível que tenhamos mais de 10.000 casos por dia. É possível que o vírus se espalhe de forma incontrolável", alertou o presidente do Instituto de Vigilância Epidemiológica Robert Koch (RKI), Lothar Wieler.

Segundo dados oficiais, a Alemanha registra 310.144 casos e 9.578 óbitos, número bem inferior ao de países europeus com população semelhante.

A situação em Berlim é especialmente preocupante. Nos últimos sete dias, foram registrados 50 casos de infecção por 100.000 habitantes. Este número implica a entrada em vigor de novas restrições para reuniões e horários de funcionamento de restaurantes, bares e lojas.

Na França, onde na quarta-feira foram registrados quase 19.000 novas infecções, o presidente francês, Emmanuel Macron, alertou que "mais restrições" terão de ser impostas nas áreas afetadas, devido à progressão do vírus.

Depois de Paris e Marselha, outras quatro grandes cidades do país, Lille (norte), Lyon, Grenoble e Saint-Etienne - localizadas no sudeste - entrarão em alerta máximo no sábado, o que implica no fechamento total de bares e protocolos sanitários mais rígidos em restaurantes. A ilha de Guadalupe (Antilhas) também ficará sob este critério.

Em Bruxelas, onde a situação é "complexa e tensa", segundo as autoridades, bares e restaurantes foram fechados.

- "Me sinto ótimo" -

Em todo mundo, a pandemia causou mais de um milhão de mortes e quase 36 milhões de infecções desde dezembro passado.

Os Estados Unidos são o país com mais óbitos no mundo, com 211.000 mortes e 7,5 milhões de infecções.

O presidente americano, Donald Trump, voltou na quarta-feira a trabalhar no Salão Oval da Casa Branca, seis dias depois de ter testado positivo para covid-19.

Trump assegurou que se sente "perfeitamente bem" e chamou seu contágio de "uma bênção de Deus".

O presidente atribuiu sua melhora à terapia experimental de anticorpos sintéticos usada em sua recuperação. E prometeu, sem entrar em detalhes, que esse tratamento estará disponível "gratuitamente" e em breve.

Em plena campanha para a eleição presidencial de 3 de novembro, seu rival democrata, o ex-vice-presidente Joe Biden, não escondeu sua indignação: "Acho uma tragédia que o presidente fale da covid como se fosse algo com que ele não deveria se preocupar quando mais de 210.000 americanos morreram".

No plano econômico, Trump propôs à oposição um acordo para salvar companhias aéreas e ajudar trabalhadores, mas a líder da Câmara dos Deputados, Nacy Pelosi, se opôs porque quer um grande plano que envolva ajuda generosa aos estados, alguns deles democratas com graves problemas econômicos.

- Mais pobres -

De acordo com o Banco Mundial, este ano pode acabar com 115 milhões de novos pobres em todo mundo, devido à pandemia.

Em mais de 20 anos, esta é a primeira vez que a taxa global de pobreza extrema, definida como aqueles que vivem com menos de US$ 1,9 por dia, aumenta.

Na América Latina, onde vivem mais de 650 milhões de pessoas, a taxa de pobreza extrema passaria de 3,9%, em 2017, para 4,4%, no final deste ano, o que significa um total de 28,6 milhões de pessoas. Somente em 2020, a crise teria mergulhado 4,7 milhões de latino-americanos na pobreza extrema.