Legisladores democratas nos Estados Unidos, que controlam a Câmara baixa no Congresso, vão apresentar na sexta-feira uma iniciativa para criar uma comissão para avaliar se Donald Trump ou outros presidentes têm a capacidade de cumprir as funções do seu cargo.

O escritório da presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, informou nesta quinta-feira (8) que o projeto de lei "ajudaria a garantir uma liderança eficaz e ininterrupta no gabinete de mais alto nível do Poder Executivo".