Comunicado do Business Wire :Dental Monitoring

A Dental Monitoring tem o prazer de dar as boas-vindas a Frank Hemm como diretor comercial da empresa.

De acordo com o CEO e cofundador da Dental Monitoring, Philippe Salah: "A nomeação de Frank para esta função global criada recentemente é uma grande oportunidade para a nossa empresa, especialmente nesta etapa de nosso crescimento e expansão no mundo inteiro. Frank tem sua base nos EUA e vai acelerar nossa esquipe e se concentrar na América do Norte - que já é nosso maior mercado único. Esperamos tirar proveito de sua excepcional experiência odontológica em vendas e marketing, adquirida em suas funções regionais e globais dentro do Grupo Straumann, uma das maiores empresas odontológicas do mundo. A Dental Monitoring se sente honrada por atrair líderes desse calibre. Sua nomeação não apenas confirma que a Dental Monitoring se tornou uma das líderes do setor ortodôntico, mas que também vai acelerar o nosso acesso a um mercado odontológico mais amplo e amplo.

A carreira de negócios de Frank começou em consultoria de gestão com a Andersen Consulting e McKinsey, com foco na reengenharia e estratégia de processos de negócios. Ele ingressou no Grupo Straumann em 2004 como vice-presidente de desenvolvimento de negócios antes de assumir como chefe de vendas para a Ásia-Pacífico. Em 2012, foi nomeado para o Conselho de Administração Executivo como chefe do EMEA e LATAM. Em 2013, foi promovido ao cargo de vice-presidente executivo de Marketing Global e Educação em 2013, que ocupou até dezembro de 2019.

Sobre a Dental Monitoring (www.dental-monitoring.com)

Fundada em 2014, a Dental Monitoring é líder global em soluções SaaS para avaliação e monitoramento remoto automatizado de pacientes ortodônticos e odontológicos. Com o uso dos algoritmos de IA de propriedade da Dental Monitoring, mais de 6.000 ortodontistas e dentistas registrados monitoraram e avaliaram mais de 500.000 de seus pacientes. Meio bilhão de fotografias de pacientes foram processadas através desta plataforma de IA exclusiva em nome de profissionais da área odontológica para detectar automaticamente mais de cem situações clínicas intraorais diferentes. A suíte de software da Dental Monitoring foi idealizada para atender às necessidades dos profissionais de odontologia durante toda a jornada do paciente: da consulta virtual inicial ao envolvimento do paciente e monitoramento remoto de todos os tipos de tratamentos.

A Dental Monitoring está presente em toda a Europa, Estados Unidos e Ásia-Pacífico, com cerca de 300 funcionários e cinco escritórios (Paris, Austin, Londres, Hong Kong e Sydney).

