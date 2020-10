EUA: Tesouro impõe sanções contra 18 bancos do Irã

O Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira, 8, sanção contra 18 bancos do Irã. Em comunicado, o órgão informa que a punição ocorre com o aval já dado por decreto executivo de punir qualquer instituição financeira do país.



Dezesseis bancos foram alvos de sanção por operar no setor financeiro do Irã, um por ter como proprietário ou controlador um banco iraniano alvo de sanção e outro, por ser um banco afiliado a militares iranianos. O governo americano diz pretender, com a punição, impedir que o país financie o terrorismo e impedir o acesso a dólares para atividades ilícitas.