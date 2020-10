Furacão Delta se move pelo oeste do Golfo do México

O furacão Delta avança na tarde desta quinta-feira, 8, a cerca de 20 quilômetros por hora, a noroeste, e está em uma região do oeste do Golfo do México, informou nesta tarde o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Em seu site, o órgão alerta que ele pode causar tempestades com risco de vida, ao tocar terra.



O furacão estava com força de 168 quilômetros por hora e a expectativa é que ele atinja o sudoeste da Louisiana entre a tarde e a noite da sexta-feira, segundo o centro de monitoramento americano.