Comunicado do Business Wire :Diligent Corporation

Diligent Corporation, empresa líder em governança moderna, cujas soluções contam com a confiança de quase 700.000 diretores e líderes, anunciou hoje a nomeação de Lisa Edwards como Presidente e Diretora Operacional. Edwards entrou para a Diligent vindo da Salesforce, onde atuou mais recentemente como Vice-Presidente Executiva de Operações de Negócios Estratégicos e se reportará ao Diretor Executivo da Diligent, Brian Stafford.

"A experiência de Lisa supervisionando a estratégia 'go-to-market' para a empresa líder mundial de software empresarial em nuvem a torna perfeitamente adequada para se unir a nós e continuar a escalar a Diligent a nível mundial bem como capitalizar oportunidades futuras", disse Brian Stafford, Diretor Executivo da Diligent. "Além de trazer considerável experiência e credenciais de liderança, Lisa compreende nossos clientes de forma única como membros do conselho de uma grande empresa pública global. Além disto, ela abraça a importância de ESG e do capitalismo das partes interessadas na evolução de empresas líderes de hoje e a necessidade das empresas investirem em soluções de governança. Estou animado para recebê-la na Diligent e na equipe de liderança."

Edwards se une à Diligent após um extenso processo de pesquisa. Suas prioridades incluirão a construção da posição da Diligent como plataforma de governança moderna com liderança mundial; garantindo o sucesso e a satisfação da comunidade de clientes Diligent; e avançando ainda mais na estratégia de inovação e parceria da Diligent. Ela traz quase duas décadas de experiência internacional conduzindo transformações de negócios em grande escala e excelência operacional. Durante seus oito anos na Salesforce, ocupou vários cargos de liderança, culminando com sua gestão como Vice-Presidente Executiva de Operações de Negócios Estratégicos. Nesta função, Edwards supervisionou a Estratégia Global de Vendas, Parcerias e Alianças, Indústrias, Experiência do Cliente, Escritórios de Inovação e TI para a plataforma de CRM nº 1 do mundo.

"Estou honrada por ter a oportunidade de fazer parte desta equipe de classe mundial e atuar como Presidente e Diretora Operacional da Diligent", disse Edwards. "Este é um momento de satisfação à Diligent, uma empresa que modela o espírito de fazer bem ao fazer o bem, a fim de maximizar seu potencial de crescimento ao apoiar a transformação digital de conselhos e equipes executivas. Agora, mais do que nunca, as salas de reuniões precisam estar mais conectadas, ágeis, digitais e em tempo real. O compromisso da Diligent em fornecer soluções para governança moderna agregará um tremendo valor de negócios aos clientes que atendemos."

Sobre Lisa Edwards

Lisa Edwards é Presidente e Diretora Operacional da Diligent Corporation. Edwards entra para a Diligent Corporation saindo da Salesforce, onde atuou como Vice-Presidente Executiva de Operações de Negócios Estratégicos após administrar Serviços Corporativos Globais (GCS) e atuar como Diretora de Compras.

Antes da Salesforce, Edwards liderou parcerias estratégicas globais para a Visa, Inc. como Vice-Presidente Sênior / Chefe de Alianças Estratégicas Globais e Estratégia Global de IP, atuando anteriormente em uma função operacional como Chefe de Serviços Corporativos Globais.

No início de sua carreira, Edwards atuou como Diretora Executiva da KnowledgeX, uma startup de banco de dados que liderou em uma venda para a IBM e co-fundou Valubond, um serviço de assinatura e troca de renda fixa online, atuando como Presidente, Diretora Operacional e Chefe de ATS (Sistema Alternativo de Negociação) antes de sua aquisição pela Knight Capital.

Edwards atua no Conselho Administrativo da Colgate-Palmolive e está profundamente envolvida em duas organizações sem fins lucrativos em que atuou anteriormente no conselho, Playworks e o Presidio YMCA. Edwards se formou com um BA pela Stanford University e recebeu seu MBA pela Harvard Business School.

Sobre a Diligent

A Diligent é pioneira na governança moderna, capacitando os líderes a transformar uma governança eficaz em uma vantagem competitiva. Aproveitando informações incomparáveis de uma equipe de inovadores do setor, bem como tecnologias SaaS integradas e altamente seguras, o conjunto de soluções líder da indústria da Diligent altera a maneira como o trabalho é realizado nos níveis executivo e do conselho. Os líderes confiam na Diligent para impulsionar a responsabilidade e a transparência, enquanto abordam as prioridades das partes interessadas e dos acionistas. Seus aplicativos também ajudam a otimizar o trabalho diário dos comitês e da diretoria, além de apoiar a colaboração e o compartilhamento seguro de informações. Projetada para organizações do setor público e privado, a Diligent está ajudando a inaugurar uma nova era da governança moderna.

Tendo a maior rede mundial de diretores e executivos, a Diligent conta com a confiança de 19.000 organizações e quase 700.000 líderes em mais de 90 países. Visando a inclusão e acessibilidade, a Diligent atende a alguns dos maiores órgãos públicos de governança, incluindo mais de 50% da Fortune 1000, 70% da FTSE 100 e 65% da ASX. Mais informação está disponível em www.diligent.com.

