Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid®, a única solução para o armazenamento de backup em camadas do setor, anunciou hoje que a empresa foi homenageada com o prêmio de "Empresa do Ano" na cerimônia anual de premiação da Network Computing realizada virtualmente em Londres em 2 de outubro de 2020. Além disso, o dispositivo - o modelo EX63000E - da empresa foi eleito o "Produto de Hardware do Ano". Os vencedores são escolhidos pela equipe de TI de usuário final e pela votação do parceiro revendedor; por isso, receber este prêmio é especialmente importante; ele anuncia as vozes coletivas dos clientes e parceiros da ExaGrid e valida ainda mais a excelência da arquitetura de armazenamento exclusiva do backup em camadas e o modelo de suporte ao cliente da ExaGrid.

"Não poderíamos estar mais honrados por ganhar o prêmio de 'Empresa do Ano'. Nossos clientes e parceiros continuam a nos apoiar", disse Bill Andrews, CEO e presidente da ExaGrid. "Para muitas empresas, escolher a solução certa de armazenamento de backup é difícil, mas temos orgulho de oferecer um produto que oferece o método mais econômico. Acreditamos que o ExaGrid EX63000E foi escolhido como o 'Produto de Hardware do Ano' por oferecer os backups e as restaurações mais rápidos, uma arquitetura de armazenamento escalável que cresce conforme os dados aumentam e que mantém uma janela de backup de comprimento fixo, tudo ao custo mínimo, com uma história de recuperação de ransomware nova e inovadora. O ExaGrid aceita até 32 dispositivos EX63000E em um único sistema de scale-out para um backup completo de 2 PB com uma taxa de ingestão de mais de 400 TB/h. Este é o maior e mais rápido sistema de armazenamento de backup do mercado. Agradecemos aos nossos clientes e parceiros revendedores e também à Network Computing por continuar a apoiar o setor com esses prêmios anuais."

Fazer backup em disco de baixo custo é rápido para backups e restaurações; entretanto, com a retenção de longo prazo, a quantidade de disco necessária se torna extremamente cara. Para reduzir a quantidade de disco para a retenção de longo prazo, os dispositivos de deduplicação reduzem a quantidade de armazenamento e o custo; porém, a deduplicação é executada em linha no caminho para o disco, o que diminui os backups para cerca de um terço do desempenho do disco. Além disso, os dados são armazenados apenas em formato deduplicado, o que resulta em restaurações extremamente lentas e inicializações da VM (máquina virtual), já que os dados precisam ser remontados ou reidratados para cada solicitação. Além disso, os dispositivos de deduplicação são armazenamento de scale-out, o que apenas adiciona capacidade de armazenamento à medida que os dados crescem e resulta em janelas de backup que continuam a crescer enquanto os dados aumentam, em atualizações caras de empilhadeira e em obsolescência forçada do produto.

O ExaGrid é diferente ao oferecer armazenamento de backup em camadas com uma zona de aterrissagem de cache de disco front-end, a camada de desempenho, que grava dados diretamente para o disco para backups mais rápidos e restaura diretamente do disco para restaurações e inicializações de VM mais rápidas. Os dados de retenção de longo prazo são escalonados para um repositório de dados deduplicado, a camada de retenção, para reduzir a quantidade de armazenamento de retenção e o custo resultante. Esta abordagem em duas camadas proporciona o desempenho de backup e de restauração mais rápido, com eficiência de armazenamento de custo mais baixo.

Além disso, a ExaGrid oferece uma arquitetura de scale-out em que os dispositivos são simplesmente adicionados à medida que os dados aumentam. Cada dispositivo inclui um processador, memória e portas de rede, de modo que quando os dados aumentam, todos os recursos necessários ficam disponíveis para manter uma janela de backup de comprimento fixo. Esta abordagem de armazenamento scale-out elimina as atualizações caras de empilhadeiras e permite a mistura de dispositivos de diferentes tamanhos e modelos no mesmo sistema de scale-out, o que elimina a obsolescência do produto enquanto protege os investimentos em TI antecipadamente e ao longo do tempo.

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas, uma zona de aterrissagem de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e uma arquitetura de scale-out. A zona de aterrissagem da solução ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out do ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo, à medida que os dados aumentam, o que elimina as atualizações caras de empilhadeiras e a obsolescência do produto. Visite-nos em exagrid.com ou conecte-se conosco no LinkedIn. Veja o que os clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com o ExaGrid e por que eles agora gastam significativamente menos tempo com backup em nossas histórias de sucesso de clientes.

