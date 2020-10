Empregos eliminados no setor de serviços nos EUA não vão retornar, diz Kaplan

O presidente da distrital de Dallas do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Robert Kaplan, apontou nesta quinta-feira, 8, para o risco de que muitos empregos no setor de serviços eliminados durante a pandemia nunca mais voltem. "Muitas pessoas dizem que estamos tendo uma recuperação em V, com alguns setores crescendo e outros não", explicou, em seminário virtual realizado há pouco.



Kaplan, que tem direito a voto nas reuniões de política monetária do Fed este ano acrescentou que acredita que a atividade econômica norte-americana estará 2,5% menor no final do ano em comparação à 2019. Segundo ele, o país não registrou uma espiral de queda nos gastos de consumidores por conta das medidas de estímulos fiscais implementada pelo governo.



Pacote fiscal



O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Boston, Eric Rosengren, foi questionado sobre o processo eleitoral dos Estados Unidos, durante evento virtual. Sem comentar diretamente a disputa, Rosengren disse esperar que, após a eleição, a aprovação de mais estímulos à economia seja prioridade.



"Espero que, seja quem for eleito, vá ao Congresso e aprove um grande pacote fiscal", afirmou o dirigente. Anteriormente, ele havia considerado "trágico" que não tivesse havido até agora mais estímulo fiscal nos EUA.