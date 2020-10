O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, reafirmou nesta quinta-feira (8) a decisão dos aliados da aliança de abandonarem "juntos" o Afeganistão, após o anúncio do presidente Donald Trump de retirada das tropas americanas até o Natal.

"Decidimos juntos ir para o Afeganistão. Faremos juntos o reajuste das forças e abandonaremos o país juntos", frisou Stoltenberg, durante entrevista coletiva com o chefe de governo da República da Macedônia do Norte, Zoran Zaev.

Trump surpreendeu ao fazer seu anúncio na quarta-feira (7) pelo Twitter, acelerando consideravelmente o cronograma para o fim da guerra mais longa dos EUA.

Stoltenberg reiterou a posição de longa data da aliança de que ela encerrará sua missão no Afeganistão apenas quando as condições no terreno permitirem.

A Otan desembarcou no Afeganistão após a invasão liderada pelos EUA, em 2001, para derrubar os talibãs, na esteira dos ataques do 11 de Setembro.

A aliança encerrou suas operações de combate no Afeganistão em 2014 e, desde então, reduziu muito sua presença no terreno, embora mantenha uma força de 12.000 pessoas treinando e assessorando as forças locais.

Stoltenberg disse que a Otan deixaria o Afeganistão apenas quando pudesse, sem o risco de o país se tornar novamente um paraíso para combatentes.

"Tomaremos decisões com base nas condições locais, porque acreditamos que é extremamente importante permanecermos comprometidos com o futuro do Afeganistão, porque é de nosso interesse preservar a segurança de longo prazo do Afeganistão", disse.

Não está claro se a Otan recebeu algum sinal antecipado do anúncio surpresa de Trump. A declaração de Stoltenberg de que os aliados agora estão decidindo juntos "reajustes futuros" pareça indicar que não.

Após intensa pressão dos EUA, o governo afegão e os talibãs iniciaram negociações de paz em Doha no mês passado. As negociações tiveram um início lento e difícil.

O conselheiro de segurança nacional de Trump, Robert O'Brien, disse recentemente, durante um evento público, que os Estados Unidos reduziriam as tropas para 2.500 até o início de 2021.