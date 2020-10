O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, reafirmou nesta quinta-feira (8) a decisão dos aliados da aliança de abandonarem "juntos" o Afeganistão, após o anúncio do presidente Donald Trump de retirada das tropas americanas até o Natal.

"Decidimos juntos ir para o Afeganistão. Faremos juntos o reajuste das forças e abandonaremos o país juntos", frisou Stoltenberg, durante entrevista coletiva com o chefe de governo da República da Macedônia do Norte, Zoran Zaev.