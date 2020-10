Comunicado do Business Wire :Eaton

A empresa de gerenciamento de energia Eaton anunciou hoje que Bo Yang foi nomeado presidente do segmento de Grupo de Veículos e eMobility na região da Ásia-Pacífico. Nesta nova função, localizada em Xangai (China), ele continuará reportando-se a João Faria, presidente do Grupo de Veículos da Eaton. Yang ampliará suas responsabilidades para os negócios de Veículos e eMobility a fim de incluir toda a região da APAC, com supervisão direta de operações, desempenho de vendas, desenvolvimento de mercado e crescimento de receita.

"Bo teve um impacto tremendo em nossos negócios desde que entrou na Eaton", disse Faria. "Seu histórico comprovado, combinado com sua experiência global, conhecimento de mercado e expertise técnica fazem dele a pessoa certa para este cargo."

Yang ingressou no Grupo de Veículos da Eaton em janeiro de 2019 como vice-presidente e gerente geral da China para o segmento de Grupo de Veículos e eMobility. Antes de seu período na Eaton, Yang trabalhou para a BorgWarner, onde foi gerente geral de Emissões e Sistemas Térmicos na China. Ele também passou 14 anos na Navistar nos EUA e na China, onde ocupou vários cargos de liderança. Yang começou sua carreira na Ford Motor Company como engenheiro de pesquisa em Detroit (EUA).

Ele possui um mestrado em Administração de Empresas pela Booth School of Business da Universidade de Chicago (EUA), um mestrado em Engenharia Mecânica pela Vanderbilt University em Nashville (EUA) e um mestrado em Engenharia Automotiva pela Universidade Tsinghua em Pequim (China). Yang também é bacharel em Engenharia de Máquinas de Energia pela Universidade Xi'an Jiaotong em Xi'an (China).

A missão da Eaton é melhorar a qualidade de vida e o meio ambiente a partir do uso de tecnologias e serviços de gerenciamento de energia. Oferecemos soluções sustentáveis que ajudam nossos clientes a administrar com eficácia a energia elétrica, hidráulica e mecânica - de maneira mais segura, eficiente e confiável. As receitas da Eaton em 2019 foram de US$ 21,4 bilhões e vendemos produtos para clientes em mais de 175 países. Contamos com cerca de 93 mil funcionários. Para mais informações, acesse www.eaton.com.

